На Львівщині напрацьовують нові локації для туристів

На Львівщині хочуть створити нові туристичні пропозиції на території Сокальського району: в містах Сокаль, Белз та Великі Мости, а також селах Гійче, Діброва, Домашів, Заставне.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, з цією метою Сокальщину відвідала начальник управління туризму та курортів Наталя Табака спільно з головою Сокальської райдержадміністрації Ігорем Дацюком.

"Сокальщина є важливою туристичною дестинацією в регіоні. Бракує якісного дорожнього сполучення між Сокалем, Чевроноградом, Белзом та Угневом. Ми пропрацьовуємо можливості культурного, релігійного, водного туризму, також маємо перспективи для розвитку зеленого туризму. До прикладу, Белз – одне з найстаріших міст України, в якому розташовано близько 60 пам’яток архітектури", – зазначив Дацюк.

На території Сокальського району розташований оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" ДП "Львіввугілля". Тут є доглянута територія, велика лікувальна база, відпочивальниками пропонують 4-разове харчування, проживання в 2-поверхових котеджах.

"Приємно зазначити, що державні підприємства розвиваються та надають якісні послуги. Управління туризму та курортів облдержадміністрації зі свого боку буде сприяти збільшенню туристичних потоків до Сокальщини, адже це допоможе залучити нові інвестиції для розвитку регіону", – підсумувала Наталя Табака.

В рамках робочої поїздки група також відвідала село Діброва, розташоване посеред лісу, де збереглися 11 хуторів. "Мешканці села виявили бажання приймати потенційних туристів, відтак ми домовились про організацію навчання з підготовки до прийому туристів, яке проведуть запрошені спеціалісти", – зазначила Табака.