В УКФ назвали дедлайн подання заявок на «Культурно-пізнавальний туризм»

Термін подання заявок на лот 9 «Культурно-пізнавальний (внутрішній) туризм» конкурсної програми «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» спливає 14 серпня.

Про це нагадала під час презентації програми начальниця Аналітичного відділу Українського культурного фонду Ірина Чужинова, передає кореспондент Укрінформу.

«Подача проєктних заявок на конкурс триватиме до 14 серпня до 18:00, коли кнопка «Подати заявку» буде автоматично заблокована», – сказала Чужинова, закликавши потенційних учасників поспішити подавати документи.

Водночас вона додала, що до закону «Про Український культурний фонд» було внесено зміни для того, щоб відкрити програму інституційної підтримки. Одна з її цілей – сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях, убезпечення скорочення працівників.

Своєю чергою голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів зазначила, що конкурс спрямований на підтримку туроператорів та готельного бізнесу.

«Мета програми – передусім надати допомогу тим, хто постраждав в результаті запроваджених карантинних обмежень на території України внаслідок епідемії коронавірусу. Вона насамперед націлена саме на юридичних осіб – на туристичних операторів та готелі, які сплачують податки в бюджет України, які офіційно працевлаштовували й підтримували робочі місця, тобто працювали в легальній площині», – наголосила Олеськів.

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Водночас вона зазначила, що один з критеріїв для участі туроператора в програмі – це сплата до бюджету не менше ніж 500 тис. грн за останній звітний період. І це викликало запитання у потенційних учасників. Зокрема, пролунав аргумент, що туроператори, які працюють на внутрішній ринок, зазвичай є мікропідприємцями, обсяг доходів яких за рік становить близько 1 млн грн, відповідно обсяг сплачених податків – не більш ніж 200 тис. грн. На що голова Держтуризму запропонувала обговорити це питання на внутрішній нараді з УКФ.

Як зазначалося, лот «Культурно-пізнавальний (внутрішній) туризм» розроблений УКФ та реалізується у партнерстві з Державним агентством розвитку туризму. Бюджет лота – 100 млн грн, максимальна сума гранту для юридичних осіб усіх форм власності — 1 млн грн.

Конкурсний відбір відбуватиметься з 17 серпня до 30 вересня. Реалізація проєкту – з дати підписання договору про надання гранту УКФ, але не раніше 1 жовтня – 31 грудня 2020 року. Фінальна звітність – до 15 січня 2021 року.