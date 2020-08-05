У Музеї судноплавства на Хортиці знову проводять екскурсії

У Музеї судноплавства, розташованому на острові Хортиця в Запоріжжі, відновили проведення екскурсій, призупинене раніше через карантинні обмеження.

Як повідомила завідувачка сектору розвитку і планування Національного заповідника "Хортиця" Олена Петрикей, екскурсія до Музею судноплавства – одна з найбільш затребуваних на Хортиці, однак цьогоріч вона не змогла повністю виконати покладені на неї функції, передає Укрінформ із посиланням на телеканал TV5.

"Звичайно, є великі втрати. І в першу чергу мова йде не про фінансові втрати, а про зупинку нашої просвітницької діяльності. 70% наших туристів – це діти, а через пандемію вони не приїжджають", – зазначила Петрикей.

Зазвичай пік туристичного сезону в музеї припадає на червень-липень, його пропустили через карантинні обмеження. Однак зараз надолужують згаяне. Ціни на квитки не підвищували. Екскурсія для групи до 7 осіб коштує 270 гривень. Обов’язкове дотримання протиепідемічних заходів: маскового режиму, дистанціювання.

Варто зазначити, що Музей судноплавства – один із найбільших у Європі. Він одночасно виконує функції музею та реставраційного ангара, де човнам дарують нове життя. Історики відновлюють кораблі, які багато років лежали на дні річки, буквально за шматочками. Реставрація проводилася і під час карантину.