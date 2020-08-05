На Буковині планують реалізувати 11 туристичних проєктів за 2,5 мільйона гривень

Чернівецькій області виділять 2,5 мільйона гривень на реалізацію 11 проєктів у сфері туризму та культури.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Чернівецька область отримає 2,5 мільйона гривень на реалізацію 11 проєктів у сфері розвитку туризму, збереження і популяризації історико-культурної та природної спадщини краю", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за ці гроші запланували заснувати у Вижниці інтерактивний музей-криївку і облаштувати бювет мінеральної води, у Сторожинці – створити зони відпочинку у парку, у Путилі – відтворювати стародавній гуцульський одяг, а в Усть-Путилі – організувати інноваційний туристичний кластер.

Читайте також: У Чернівцях презентували проморолик для приваблення туристів

Зазначається, що такими є результати конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад. Його спільно реалізували асоціація "Єврорегіон Карпати – Україна", Міністерство розвитку громад і територій України, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька обласні державні адміністрації в межах проєкту "Карпатська мережа регіонального розвитку".

Загалом було підтримано 45 ініціатив на майже 14 мільйонів гривень.