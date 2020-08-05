На Буковині планують реалізувати 11 туристичних проєктів за 2,5 мільйона гривень

На Буковині планують реалізувати 11 туристичних проєктів за 2,5 мільйона гривень

Укрінформ
Чернівецькій області виділять 2,5 мільйона гривень на реалізацію 11 проєктів у сфері туризму та культури.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Чернівецька область отримає 2,5 мільйона гривень на реалізацію 11 проєктів у сфері розвитку туризму, збереження і популяризації історико-культурної та природної спадщини краю", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за ці гроші запланували заснувати у Вижниці інтерактивний музей-криївку і облаштувати бювет мінеральної води, у Сторожинці – створити зони відпочинку у парку, у Путилі – відтворювати стародавній гуцульський одяг, а в Усть-Путилі – організувати інноваційний туристичний кластер.

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Зазначається, що такими є результати конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад. Його спільно реалізували асоціація "Єврорегіон Карпати – Україна", Міністерство розвитку громад і територій України, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька обласні державні адміністрації в межах проєкту "Карпатська мережа регіонального розвитку".

Загалом було підтримано 45 ініціатив на майже 14 мільйонів гривень.

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