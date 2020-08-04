Голова Держтуризму одужала від коронавірусу

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів повідомила, що вже одужала від коронавірусної інфекції та повернулася до роботи.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у вівторок на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Коронавірус подолано! Я повноцінно повернулась до улюбленої роботи", – зазначила Олеськів.

Голова Держагентства розвитку туризму 23 червня поінформувала, що отримала позитивний результат тесту на ПЛР. Тоді Олеськів запевнила, що почуває себе добре, але закликала не нехтувати простими правилами: носити маски, мити руки, дотримуватися соціальної дистанції, а якщо людина відчуває ознаки захворювання – залишатися вдома.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадків COVID-19, за добу – 1061 новий. У світі зафіксовано понад 18,4 мільйона випадків коронавірусної інфекції.

Фото: Державне агентство розвитку туризму