Голова Держтуризму одужала від коронавірусу

Голова Держтуризму одужала від коронавірусу

Укрінформ
Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів повідомила, що вже одужала від коронавірусної інфекції та повернулася до роботи.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у вівторок на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Коронавірус подолано! Я повноцінно повернулась до улюбленої роботи", – зазначила Олеськів.

Голова Держагентства розвитку туризму 23 червня поінформувала, що отримала позитивний результат тесту на ПЛР. Тоді Олеськів запевнила, що почуває себе добре, але закликала не нехтувати простими правилами: носити маски, мити руки, дотримуватися соціальної дистанції, а якщо людина відчуває ознаки захворювання – залишатися вдома.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадків COVID-19, за добу – 1061 новий. У світі зафіксовано понад 18,4 мільйона випадків коронавірусної інфекції.

Фото: Державне агентство розвитку туризму

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