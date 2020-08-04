"Смачна Полтавщина" презентує гастрономічні "магніти" регіону

У середу, 5 серпня, відбудеться онлайн-марафон "Смачна Полтавщина", на якому презентуватимуть гастрономічні "магніти" регіону, проводитимуть кулінарні майстер-класи тощо.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті Полтавської ОДА.

"5 серпня 2020 року на базі Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації відбудеться онлайн-марафон "Смачна Полтавщина". Головна мета проєкту – об’єднати презенторів гастрономічних особливостей Полтавщини та надавачів туристичних послуг України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захід відкриє маловідомих надавачів послуг із гастрономії широкому туристичному загалові та об’єднає різнопрофільні смаколики регіону – від галушки до вергунів. Це, наголошують в ОДА, дасть змогу створити цілу низку нових гастрономічних маршрутів на Полтавщині, адже, крім вже сформованих гастробрендів, надавачі таких послуг є власниками або представниками садиб або інших туристичних об’єктів.

Після онлайн-марафону відеоматеріали локалізують та створять окремий медійний продукт, який надішлють усім туристичним організаціям для подальшої промоції такої продукції.

Долучитися до заходу можна буде за посиланням meet.google.com/ash-prqy-xwe.

Початок – о 10-й годині.