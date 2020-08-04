Новий туристичний маршрут об’єднає Одесу, Миколаїв і Херсон

В Україні планують розробити туристичний маршрут трьома південними містами.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради.

«В Україні може з’явитися туристичний маршрут Одеса – Миколаїв – Херсон. Про це домовилися учасники першої туристичної конференції «Туризм-2020: криза чи досвід?», що відбулася в м. Одеса», – йдеться в повідомленні.

Під час конференції досягнули домовленостей щодо створення туристичного маршруту Одеса – Миколаїв – Херсон у межах проєкту «Мандруй Україною: комбіновані тури країною», в якому кожне місто представить свої унікальні туристичні локацiї.

Мicто Миколаїв включено до проєкту «Міста України – відновимо український туризм разом».

Також в межах конференції презентували найкращі світові практики в галузі туризму під час коронавірусу (Іспанія, Німеччина, Італія, Польща).

Представники Європейського банку реконструкції та розвитку представили оновлену Дорожню мапу конкурентоспроможного розвитку галузі туризму в Україні в умовах пандемії COVID-19 та її наслідків для українського туризму.

До участі в конференції долучилися представники міських структурних підрозділів, відповідальних за туризм, з усієї України, громадськості та вітчизняної туристичної спільноти.