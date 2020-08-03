Місця сили й "Карпатський трамвай": названо найпопулярніші вікенди на Франківщині

Ініціатори "52 вікендів на Івано-Франківщині" оприлюднили статистику найрейтинговіших турів проєкту станом на початок серпня.

Як повідомив начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко на своїй сторінці у Facebook, під час формування рейтингу до уваги брали активність користувачів цієї соцмережі.

Так, до топ-5 турів за охопленням аудиторії увійшли мандрівки, присвячені косівській кераміці, місцям сили в Карпатах, сплави Дністром, сходження до озера Несамовите та прогулянка на "Карпатському трамваї".

За взаємодією серед користувачів Facebook найпопулярнішими стали такі проєкти (від 1-го до 5-го місця): "Яремче – зелена перлина Карпат", "Місця Сили в Карпатах", "Верховина – серце Гуцульщини", "Знайомтесь – косівська кераміка" та "Карпатський трамвай".

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На першому місці серед тих, хто цікавився турами, жителі Івано-Франківська, на другому – Києва, на третьому – Львова.

Познайомитися з усіма пропозиціями проєкту "52 вікенди на Івано-Франківщині" можна на сайті "Івано-Франківщина туристична" за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт "52 вікенди на Івано-Франківщині" на Прикарпатті презентували на початку червня цього року. Він став спільним напрацюванням представників обласної влади й туристичного бізнесу. Це 52 варіанти відпочинку на вихідних, які можуть запропонувати туристам в області: етнотури, гастромандри, екстремальні тури – від рафтингу на Черемоші до польотів на параплані в Тлумацькому районі. Автори проєкту намагалися об’єднати всі локальні дестинації області: від Галича до Верховини, від Долинщини до Городенківщини. Ця ініціативі майже не має аналогів в Україні.