Українським туристам стане простіше дістатися до Карпат

Укрзалізниця від понеділка, 3 серпня, після карантинних обмежень знову запускає поїзд №217/218 сполученням Київ – Рахів.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України на сторінці в Facebook.

"Сьогодні відновлює курсування потяг Київ – Рахів. Карпати кличуть! У перший рейс потяг №217/218 відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, а з Рахова 4 серпня та курсуватиме по парних днях", – йдеться в повідомленні.

У свою чергу в Укрзалізниці нагадали, що всі поїзди проходять посилене дезінфікування перед та після рейсу. Також посилено обробляння постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

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Для посадки в поїзд пасажири обов'язково мають надіти захисну маску, а також пройти температурний скринінг на вході на вокзал та під час посадки до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Як повідомлялося, що Укрзалізниця подовжила курсування 17 регіональних поїздів з 31 липня цього року.