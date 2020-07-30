Болгарія знову дозволила українцям в'їзд без тесту на коронавірус

Болгарія знову спростила в'їзд для українських туристів, скасувавши вимогу про необхідність лабораторного тесту на коронавірус.

Про це повідомило у четвер, 30 липня, посольство України в Болгарії у Facebook.

«Із 31 липня по 31 серпня громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на COVID-19 та без проходження 14-денного карантину», - йдеться в повідомленні з посиланням на рішення Міністерства охорони здоров’я Болгарії від 30 липня.

Як повідомляв Укрінформ, в середині липня Болгарія відкрила свої кордони для туристів з України без проходження 14-денного карантину та тестування на коронавірус.

Водночас 27 липня МОЗ Болгарії ухвалило рішення про те, що громадяни України з 30 липня можуть в'їжджати лише за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття.