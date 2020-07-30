Болгарія знову дозволила українцям в'їзд без тесту на коронавірус

Болгарія знову дозволила українцям в'їзд без тесту на коронавірус

Укрінформ
Болгарія знову спростила в'їзд для українських туристів, скасувавши вимогу про необхідність лабораторного тесту на коронавірус.

Про це повідомило у четвер, 30 липня, посольство України в Болгарії у Facebook.

«Із 31 липня по 31 серпня громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на COVID-19 та без проходження 14-денного карантину», - йдеться в повідомленні з посиланням на рішення Міністерства охорони здоров’я Болгарії від 30 липня.

Як повідомляв Укрінформ, в середині липня Болгарія відкрила свої кордони для туристів з України без проходження 14-денного карантину та тестування на коронавірус.

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Водночас 27 липня МОЗ Болгарії ухвалило рішення про те, що громадяни України з 30 липня можуть в'їжджати лише за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття.

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