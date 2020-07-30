Закарпатське село Дерцен популяризують серед туристів

У Мукачівському районі Закарпаття реалізують проєкт "Культурний шлях "Село Дерцен", який має привернути увагу туристів. Село Дерцен унікальне своєю протестантською громадою, найбільшим хрестом України, домашньою кухнею та вином.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив фахівець з туристичної гостинності Максим Адаменко.

"Село Дерцен розташоване на туристичному шляху з Мукачева на Берегово і Косино, його головна принада — 26-метровий хрест на Меморіалі примирення, який є найбільшим в Україні, його добре видно з траси. Втім, туристичний трафік оминає село. Хоча воно унікальне — тут живе найміцніша протестантська громада на Закарпатті, працює відомий винороб Руслан Орос, неодноразовий призер культового закарпатського винного фесту "Червене вино", – розповів Адаменко.

Крім того, за його словами, місцеві жителі готують унікальні страви з гусятини.

"А ще я віднайшов тут діюче джерело, з якого можна набрати собі мінеральної води. Власне, стільки принад в одній локації, що я взявся за промоцію села в рамках проєкту "Культурний шлях "Село Дерцен" за підтримки Українського культурного фонду", – зазначив Адаменко.

У селі Дерцен на Закарпатті реалізують туристичний проєкт / Фото Максима Адаменка

Гід розповів, що вперше населений пункт згадується в писемних джерелах 1321 року — у літописах Ватикану. Цікаво, що громада тут була більша за Мукачівську. Після розколу Угорського королівства й хвилі реформації тут було засновано реформатську громаду, ймовірно, у 1560 році. З того часу реформатська віра в селі Дерцен була непохитною, навіть попри протидію католички графині Софії Баторі.

"Цікаво, що сьогодні при церкві діє добровільна пожежна команда, сюди входить 50 осіб. Керує нею пастор Міклош Жуковскі. Фінансував створення пожежної частини угорський уряд, усі працівники пройшли курс тактичної підготовки у боротьбі з вогняною стихією при Мукачівському районному підрозділі тодішнього МНС. ... Весь особовий склад дружини працює на громадських засадах", – розповів Адаменко.

Читайте також: На Хмельниччині туристам пропонують маршрут на бричці

Також останнім часом про Дерцен багато говорять у зв'язку із будівництвом футбольної академії в селі. Тут буде шість полів із професійним покриттям, стадіон та гуртожиток для майбутніх футболістів. Прийматимуть на навчання дітей з усієї України.

Ну а найбільшою принадою для туристів у Дерцені стане смачна й різноманітна домашня угорська кухня.

"Наразі складаємо комплексне меню під назвою "Дегустація дерценських страв",– сказав Адаменко.

За його словами, до дерценського меню для туристів увійдуть: шовдарь, сало, помазанки, жумарки, квасні овочі, лібо-левеш з майголушко і паскою, керем-перкельт з шушутего, голубці з кукурудзяною крупою і пікницею, фанки з лекварем, узвар та палинка.