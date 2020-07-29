Незабаром з’явиться перший мобільний додаток про Чорнобиль

В Україні працюють над розробленням мобільного додатку про Чорнобиль. Його презентують вже восени.

Про це повідомило Держагентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) в Facebook.

«Восени відбудеться презентація мобільного застосунку про Чорнобиль. Державне агентство України з управління зоною відчуження підтримує створення мобільного застосунку, де на єдиному ресурсі буде зібрано актуальну, достовірну та правдиву інформацію про аварію на ЧАЕС, сучасний стан зони відчуження та локацій, які є цікавими для відвідування», – йдеться в повідомленні.

За словами заступника голови ДАЗВ Максима Шевчука, завдяки додатку люди зможуть на одній платформі знайти необхідну інформацію в доступній формі.

«Агентство зацікавлене в тому, щоб про зону відчуження, яка є не тільки територією найбільшої техногенної аварії, а й важливою пам’яткою історії для всього світу, було якомога більше правдивої інформації у зручному форматі», – наголосив Шевчук.

За допомогою сучасних технологій відвідати зону відчуження стане можливим, не виходячи з дому. Додаток буде у вільному доступі українською та англійською мовами, а після встановлення зможе працювати без доступу до інтернету.

«Чорнобильська трагедія має зв’язок з кожною українською сім'єю, але що українці насправді знають про неї? 62% навіть не знають дати аварії. Інформація про Чорнобиль була завжди засекреченою, але сьогодні, коли вже опубліковані файли КДБ, світ має знати правду, а ми – переосмислити цю трагедію у власному минулому», – сказав автор проєкту ARTEFACT Валерій Коршунов, який є одним із координаторів ініціативи зі створення застосунку.

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Зазначається, що над мобільним додатком працює команда розробників, що вже мають у своєму портфоліо проєкти HeForShe Ukraine, Burning Man. Координаторка Марія Тінтул вірить у те, що розробники зможуть поєднати увесь функціонал та створити якісний ресурс.

Складові додатку, які перебувають на стадії розроблення:

• AR-контент з унікальними активаціями та порталами до різних точок Чорнобилю;

• авторські тури зоною відчуження з аудіогідами від очевидців подій;

• карта радіаційного забруднення;

• медіатека з архівними матеріалами та ексклюзивним контентом;

• культурна спадщина Чорнобиля.

Заплановано, що в жовтні 2020 року має завершитися робота над проєктом.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Міністерства культури та інформаційної політики України, Національного музею «Чорнобиль», МОО «Центр ПРИПЯТЬ.ком», МГО «Європейський інститут Чорнобиля».

Офіційні сторінки проєкту в соціальних мережах: Facebook, Instagram.