"Бориспіль" назвав місця зустрічі пасажирів після прильоту в умовах карантину

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" радить три можливі варіанти зустрічі пасажирів авіарейсів під час карантину.

Про це повідомила пресслужба аеропорту в Facebook.

"Неодноразово розповідали про те, що у зв’язку з карантинними обмеженнями в термінал аеропорту можуть потрапити тільки пасажири з квитком чи посадковим талоном, члени екіпажів та співробітники аеропорту. Але що робити тим хто зустрічає? Якщо ви вирішили приїхати в аеропорт та зустріти ваших коханих, родичів, друзів або просто знайомих – ця інформація для вас", – йдеться в повідомленні.

Так, зустріти пасажирів, що прилітають, можна в таких локаціях аеропорту:

- Привокзальна площа біля терміналу D: саме з цієї площі відправляються автобуси, таксі, та можна перейти до залізничної платформи. Якщо ж приїхали зустріти пасажирів на власному авто – то варто скористатися притермінальними паркувальними майданчиками. Карта розміщення паркувальних майданчиків за посиланням.

- Хол багаторівневого паркінгу на третьому поверсі: звідти починається вхід та вихід з терміналу D та контроль на авіаційну безпеку. Для того, щоб зустріти в цьому холі тих, хто прилетів, заздалегідь потрібно повідомити їх про необхідність, не виходячи з терміналу, піднятися на ескалаторі або ліфтами з зони прильоту на другий поверх терміналу D та мостовим переходом перейти на багаторівневий паркінг.

- Естакада біля терміналу D: там діє принцип “Kiss and Fly” – встановлено дорожні знаки заборони паркування та обмеження тривалості зупинки до трьох хвилин.

«Якщо ви вирішили зустріти тих, хто прилетів, на естакаді, то пасажири мають скористатися ліфтами або ескалатором та піднятися на третій поверх терміналу D. На естакаду варто заїжджати тільки тоді, коли ви впевнені, що пасажири вийшли з терміналу та чекають вас на естакаді», – пояснили в аеропорту.

Як повідомлялося, в межах карантинних заходів до аеропорту "Бориспіль" заборонено заходити людям, які проводжають пасажирів рейсів.