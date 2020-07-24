В аеропорту "Бориспіль" повідомляють про поступове відновлення кількості рейсів
Про це "Бориспіль" повідомляє у Facebook.
"Так, сьогодні у нас за планом 50 міжнародних та 17 внутрішніх рейсів на виліт. Звісно, в порівнянні з минулим роком це - як крапля в морі, але ми радіємо поступовому відновленню маршрутів у різні куточки світу", - йдется у повідомленні.
У "Борисполі" також нагадують, що дізнатися про вимоги до пасажирів країн прильоту можна за посиланням https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map та вимоги до перетину кордону України - https://visitukraine.today/ua.
Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
5 червня було відновлено внутрішнє авіасполучення в Україні, а з 15 червня - міжнародне.