В аеропорту "Бориспіль" повідомляють про поступове відновлення кількості рейсів

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" повідомляють про поступове відновлення кількості рейсів у різні країни.

Про це "Бориспіль" повідомляє у Facebook.

"Так, сьогодні у нас за планом 50 міжнародних та 17 внутрішніх рейсів на виліт. Звісно, в порівнянні з минулим роком це - як крапля в морі, але ми радіємо поступовому відновленню маршрутів у різні куточки світу", - йдется у повідомленні.

У "Борисполі" також нагадують, що дізнатися про вимоги до пасажирів країн прильоту можна за посиланням https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map та вимоги до перетину кордону України - https://visitukraine.today/ua .

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

5 червня було відновлено внутрішнє авіасполучення в Україні, а з 15 червня - міжнародне.