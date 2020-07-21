У “Борисполі” відтепер можна пред’являти паспорт у додатку "Дія"

Відсьогодні в аеропорту «Бориспіль» подорожуючі можуть пред’являти цифрові версії паспорта громадянина України або біометричний закордонний паспорт через додаток «Дія» замість звичайного.

Про це написав у Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Відповідні зміни в технологічні інструкції аеропорту затвердила Державна авіаційна служба України”, - повідомив він.

Водночас міністр зазначив, що ця опція стосується лише внутрішніх рейсів і особливо актуальна зараз, у період карантину.

“Після прибуття в аеропорт необхідно відкрити додаток "Дія" і показати екран смартфона на пункті контролю авіабезпеки для зчитування QR-коду. Після цього пасажиру дозволено здійснити політ”, - поінформував Криклій.