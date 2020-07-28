На Прикарпатті створили Музей книги про гуцулів і Гуцульщину

У селищі Верховина Івано-Франківської області з'явиться Музей книги про гуцулів і Гуцульщину.

Про це повідомляє Верховинська райрада в Facebook.

«27 липня 2020 року Верховинська районна рада на пленарному засіданні ухвалила рішення, згідно з яким створено Верховинський музей книги про гуцулів і Гуцульщину», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що музей створено з метою збереження і примноження культурно-мистецьких цінностей, літературного надбання попередників та книжкового багатства про гуцулів і Гуцульщину, письменників, краєзнавців, дослідників сучасності, розвитку музейної справи на Верховинщині.

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Наразі депутати райради ухвалили склад оргкомітету з організації створення та підготовки приміщення для музею і влаштування експозицій.

«Кожен, хто запропонує для музею книжкові видання, фото, відеоматеріали, рукописи про Гуцульський край, буде занесений до Почесної книги музею», – обіцяють депутати райради.

У Музеї книги про гуцулів і Гуцульщину їх знатимуть як книгодавців-патріотів.