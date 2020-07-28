У Львові до дня народження Шептицького для туристів відкрили Митрополичі сади

З нагоди 155-річчя від дня народження Андрея Шептицького львів'ян та гостей міста запрошують дізнатися більше про життя митрополита та діяльність на Святоюрській горі, пройшовшись стежками Митрополичих садів. Екскурсії триватимуть з 28 до 30 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми з командою та всіма охочими вирішили також відсвяткувати 155-ліття уродин Андрея Шептицького. Протягом трьох днів запрошуємо львів’ян та гостей міста Лева на екскурсії до Митрополичих садів, де багато часу в молитві, розмовах, господарюванні проводив митрополит Андрей», – розповіла заступниця директора БФ «Фундація духовного відродження» Олена Карнаух.

Організатори пропонують обрати оглядові чи авторські екскурсії, а також квести для молоді.

Оглядові екскурсії Митрополичими садами тривають 40 хв. Учасники матимуть можливість ознайомитися з історією Святоюрського комплексу та роздивитися інсталяції, пов’язані з життям та діяльністю митрополита Андрея Шептицького. А також провести час у садах.

Авторська інтерактивна екскурсія триває 60 хв і включає в себе музичний супровід. Розповіді екскурсовода супроводжуватимуться звуками скрипки та флейти, яку так любив Шептицький.

«Родзинкою» екскурсій організатори вважають молодіжний квест для підлітків 14-18 років, який триває годину. Це буде п’ять різних точок, розташованих в Митрополичих садах, площі перед собором Св. Юра та сквері.

«Під час гри молодь не лише виконає цікаві завдання, а й дізнається багато фактів про митрополита Андрея, який може стати гарним прикладом для підростаючого покоління, оскільки любив вчитися, читати, розвиватися й наполегливо йшов до цілі. На переможців чекає приз», – зазначила Карнаух.

Митрополичі сади розташовані на території біля собору Святого Юра у Львові. Місце, де жив, працював та господарював впродовж 43 років Андрей Шептицький. Після його смерті благоустрій території почав занепадати, але з 2014 року команда Фундації духовного відродження взялася відновити сади і за три роки садово-парковий комплекс ожив по-новому.

Проєктно територія від часів митрополита не змінилася, тут навіть лишилися дерева, які пам’ятають митрополита Андрея Шептицького. Але водночас тут з’явилися нові насадження, територію засіяли травою та проклали доріжки для прогулянок. Потрапити до садів може не кожен, адже це приватне місце, зайти відвідувачі можуть лише під час екскурсій.