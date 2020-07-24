"Беремицьке" запрошує туристів прогулятися "Шляхами турів"

У парку природи "Беремицьке" на Чернігівщині відкривають новий туристичний маршрут "Шляхами турів", який дасть змогу спостерігати за туроподібними биками в дикій природі.

Про це повідомляється на сторінці парку в Facebook.

"Запрошуємо всіх на відкриття нового туристичного маршруту "Шляхами турів", яке відбудеться 25 липня на вхідній зоні парку", – зазначається в повідомленні.

У програмі заходу – презентації книг і проєктів фонду "Беремицьке Біосфера", присвячених турам та їхнім нащадкам, демонстрація матеріалів з виставки "Прадавній тур - минуле та сучасне" і головне – екскурсії новим маршрутом. Також обіцяють розіграш призів.

"Шляхами турів" / Фото: парк природи "Беремицьке"

"Не пропустіть нагоди бути першими відвідувачами нового маршруту. Тривалість екскурсії близько 3 годин (орієнтовно 8 км)", – написали представники парку.

Охочим порекомендували надягнути закрите взуття та запастися репелентами, адже маршрут проходить болотами.

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Як відомо, первісного тура вчені вважають предком сучасного бика. Його вага сягала 1000 кг, а висота в холці – 180 см. Тур був одним із найбільших в історії наземних ссавців, якого люди спочатку витіснили з середовища його проживання, а потім винищили.

В Україні тури жили до 1627 року. Сто років тому німецькі селекціонери (брати з прізвищем Хек) штучно вивели подібну до турів породу великої рогатої худоби. Наприкінці 2019 року її представників – биків Хека – завезли до парку "Беремицьке" з Латвії. Після карантину їх випустили в дику природу, де вони добре адаптувалися.

Парк природи "Беремицьке" розташований у Козелецькому районі Чернігівщини, його площа – близько 500 га. Парк природи "Беремицьке" розташований у Козелецькому районі Чернігівщини, його площа - близько 500 га. На території парку відтворюється первозданна природа, яка була в цих краях у V-X сторіччях (до утворення Київської Русі). Втілюючи ідею ревайлдингу (відновлення природи, притаманної тій чи іншій місцевості), працівники парку засаджують і заселяють територію тими видами рослин, тварин, птахів, комах, які утворять замкнений біологічний цикл прадавнього чернігівського Полісся. Водночас тут розвивають туризм.