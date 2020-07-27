У «Верхньодністровських Бескидах» з’явилася «Грозова брама»

У регіональному ландшафтному парку «Верхньодністровські Бескиди», що на Львівщині, облаштували зону відпочинку «Грозова брама».

Як повідомляє пресслужба Львівської ОДА, рекреаційна зона розташована в селі Грозьово, у підніжжі Магури-Лімнянської, в урочищі Бабинець, що на Старосамбірщині. Вартість проєкту з її спорудження – 199 тис. грн. Це кошти спецфонду обласного бюджету.

«Розвиток ландшафтних парків – це не лише охорона заповідних природних комплексів і об’єктів, але й створення умов для ефективного туризму, залучення інвестицій̆ в регіон та пізнавального відпочинку», – наголосив заступник голови Львівської̈ ОДА Юрій Бучко.

Також у пресслужбі зазначили, що на завершенні реалізація проєкту щодо облаштування місця короткотривалого відпочинку на річці Мшанці.

Крім того, цьогоріч планують реалізувати й третій проєкт – прокласти маркований туристичний маршрут на найвищу гору Старосамбірщини – Магуру-Лімнянську.