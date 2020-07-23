Рівненщина перемогла в міжнародному туристичному проєкті

Управління культури і туризму Рівненської ОДА отримало перемогу в міжнародному конкурсі програми Євросоюзу «Horizon 2020».

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Перемогу у міжнародному конкурсі програми Євросоюзу «Horizon 2020» здобуло управління культури і туризму Рівненської ОДА. Таким чином, Рівненщина стала партнером проєкту «TExTOUR», у межах якого 17 партнерів із 10 країн об’єднають зусилля задля врівноваження туристичних потоків в Європі та рівномірного розвитку туризму», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Рівненщина – єдиний партнер від України, а конкуренція була чималою – 86 поданих проєктів.

Зараз у Рівному готуються до підписання грантової угоди. Сама робота розпочнеться вже з 2021 року.

Ідея проєкту полягає у створенні синергії між популярними туристичними об’єктами та менш відомими. Це буде зроблено за допомогою проведення наукових досліджень, із використанням сучасних технологій.

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Один із прикладів – Via Regia – найдовший сухопутний історичний шлях, що з’єднував Східну та Західну Європу. Сьогодні він функціонує як культурний шлях Ради Європи, що символізує єдність та покликаний популяризувати історико-культурну спадщину країн, через які проходить.

У той час, як його відомі туристичні локації перевантажені туристами, такі території як Рівненщина залишаються поза увагою подорожувальників. На вирішення цієї проблеми й спрямований проєкт.

Як повідомляв Укрінформ, цього року на Рівненщині реалізують 25 проєктів, що стосуються популяризації туристичних особливостей окремих місцевостей. Також організують понад 10 експедицій для збору та систематизації інформації про туристичні цікавинки території.

На популяризацію культурних, туристичних особливостей краю на Рівненщині цього року спрямовано 2,9 млн грн.

Як відомо, на початку року голова обласної адміністрації Віталій Коваль підписав розпорядження про оголошення 2020-го Роком промоції культурної спадщини Рівненської області.

Цей рік знаменний 500-річчям з часу створення Нобельського Євангелія, ювілеями культурних центрів – Дубна та Острога, – а також 560-річчям з дня народження Костянтина Острозького.