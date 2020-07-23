Замки та фортеці Рівненщини показали з висоти пташиного польоту

Віртуальні мандрівники отримали можливість побачити туристичну спадщину Рівненщини з висоти пташиного польоту.

Про це повідомляє Rivne.Media.

«На ютуб-каналі Travel Easily з'явився ролик «Топ-3 замків та фортець Рівненщини з висоти пташиного польоту». Автор ролика за допомогою коптера зафільмував найвідоміші фортифікаційні споруди Рівненської області», – йдеться в повідомленні.

У відео можна побачити зведений ще в Х столітті Дубенський замок, який в 1241 році зруйнували монголо-татарські війська. Пізніше, коли замок відійшов князям Острозьким, його відбудували з дерева, а наприкінці XV століття – вже з каменю. Впродовж наступних століть споруду часто перебудовували. На території замку розташовані палаци князів Острозьких і Любомирських, біля в'їзду є міст і ворота з гербом роду Острозьких. Також тут розташована надбрамна вежа.

На відео зафіксовано й Острозький замок. Перші укріплення зруйнували монголо-татари, і лише в XIV столітті їх відновили за наказом князя Острозького. Тоді ж і була зведена вежа-донжон, яку зараз називають Кам'яною. У наступні століття фортеця неодноразово перебудовувалася й добудовувалася. Сьогодні Острозький замок складається з чотирьох веж: Кам'яної, Круглої, Нової та Надвратної, а також Богоявленської церкви. У найстарішій вежі – Кам'яній – зараз діє краєзнавчий музей.

У відеоролику його автори не оминули й Тараканівський (Дубенський) форт. Це – оборонна споруда, архітектурна пам'ятка XIX століття. Розташована неподалік села Тараканів Дубенського району Рівненської області, в мальовничій місцевості над річкою Іквою.

Бонусом у відео показали Губківський замок (Соколині гори) – руїни кам’яної фортеці XV століття, розташовані поблизу села Губків у Березнівському районі на правому березі річки Случ.

Перша згадка про замок зафіксована ще у 1504 році, коли його, поселення й призамкову церкву вщент зруйнували татари. З початку XVІ століття володіли місцевим замком магнати Семашки.