На Івано-Франківщині до кінця літа відкриють туристам "Ворота у Карпати"

На Прикарпатті незабаром з’явиться нова туристична принада. В урочищі Жбир села Добротів, територію якого місцеві ще називають "Ворота у Карпати", змонтували 14-метрову оглядову вежу.

Про це повідомив голова Ланчинської ОТГ Володимир Попович, інформує Суспільне.

"Висота вежі – 14 метрів. Виготовили її в Івано-Франківську, на підприємстві "Карпати". Вежа складається з міцних металевих конструкцій. Її випробували на сейсмостійкість. Результат такий – може витримати землетрус у 6 балів. Тобто споруда міцна і надійна", – розповів Попович.

З вежі, за словами очільника громади, видно карпатські гірські хребти, долини річки Прут, села Саджавка, Іванівці, Товмачик, Красна, Верхній Майдан, Вишнівці, Чорний Потік, Білі Ослави, Заріччя, Лючки. Можна побачити й ретрансляційну вежу на горі Рокита.

Також зазначається, що в урочищі Жбир села Добротів, територію якого місцеві ще називають "Ворота у Карпати", змонтували не лише оглядову вежу, а й впорядкували майданчик для розміщення туристичних об’єктів та спорудили альтанки.

За словами Поповича, ще потрібно навести лад на стоянці для автомобілів, встановити трансформаторну підстанцію, упорядкувати доріжки. А поки роботи тривають, Ланчинська громада домовилася із Коломийською ОТГ про встановлення в Коломиї інформаційних стендів, які допоможуть жителям і гостям Прикарпаття знайти нове відпочинкове місце.

Нагадаємо, відпочинкову зону за проєктом, який Ланчинська громада реалізовує в партнерстві з Печеніжинською, Коломийською і Нижньовербізькою ОТГ, почали облаштовувати ще два роки тому.