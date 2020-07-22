У Коломиї з’явиться музей ложки

На Івано-Франківщині туристи зможуть побачити чималу колекцію ложок у спеціальному музеї, який планують відкрити в місті Коломия.

Про це повідомив голова Почесного консульства Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк на своїй сторінці в Facebook.

«Коли було прийнято рішення про відкриття музею ложки, то було декілька пропозицій, в якому місці саме його відкрити. Однією з перших – це була пропозиція від голови Коломийської ОТГ Ігоря Слюзара. Для нашої сім`ї місто Коломия – це рідне та особливе місто, слів не вистачить, щоб усе описати. А також 20 років тому в місті був відкритий музей «Писанка» нашим татом і дідусем Михайлом Васильовичем (Михайло Вишиванюк — колишній голова Івано-Франківської ОДА – ред.). Яку користь приніс музей місту, думаю, також не потрібно розказувати», – йдеться в дописі.

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Василь Вишиванюк зауважив, що також є ініціатива створення громадського простору на базі майбутнього музею ложки, де художники зможуть виставляти свої картини.

«Ініціатива про збір колекції ложечок 15 років тому була озвучена молодшим Михайлом Вишиванюком, тепер йому і карти в руки над створенням найбільшого в світі музею ложечки і з найбільшою колекцією», – зазначив Василь Вишиванюк.

У Коломиї відкриють музей ложки / Фото: Василь Вишиванюк

Раніше він зізнався, що ідея відкрити музей ложок з’явилася в нього під час карантину. Тоді він зазначив, що поки не знаходив країни, де б була більша колекція ложок, ніж є у нього.