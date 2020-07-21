Рівненщина зробить музеї інклюзивними

У Рівненській області місцеві музеї адаптують для людей з особливими потребами.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На Рівненщині музеї адаптують для людей з інвалідністю. Зокрема, запровадять аудіогіди – спеціальні путівники для людей з порушенням зору, а також розроблять буклети шрифтом Брайля, позначать сходові маршрути, встановлять мнемосхеми», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом туристи з особливими потребами зможуть побувати на п’ятьох екскурсіях у Рівненському обласному краєзнавчому музеї, Державних історико-культурних заповідниках Острога та Дубно, культурно-археологічному центрі «Пересопниця» у Рівненському районі.

Такі ініціативи реалізують у межах проєкту «Культурні продукти Рівненщини без обмежень». Його втілять громадські організації за підтримки Українського культурного фонду.

Окрім того, проєкт передбачає проведення семінарів, тренінгів та наставницьких сесій для провайдерів культурних послуг. Для екскурсоводів проведуть відеоуроки з основ української жестової мови.

Керівниця управління культури та туризму Рівненської ОДА Любов Романюк переконана, що впровадження інклюзії у музейних комплексах дозволить закладам стати більш доступними для людей з порушенням здоров’я.

«Створення безбар’єрного середовища, розробка промоційних турів та навчання персоналу дасть змогу людям з інвалідністю стати активними туристами. Звичайно, це збільшить потік мандрівників у музеях. Але головне – це те, що люди з порушеннями здоров’я завдяки таким проєктам можуть урізноманітнити своє дозвілля, познайомитися з історією нашого краю», – зазначила Романюк.

Термін реалізації проєкту – до 30 вересня.

Цього року на Рівненщині реалізують 25 проєктів, що стосуються популяризації туристичних особливостей окремих місцевостей. Також організують понад 10 експедицій для збору та систематизації інформації про туристичні цікавинки території.

На популяризацію культурних, туристичних особливостей краю на Рівненщині цього року спрямовано 2,9 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, на початку року голова обласної адміністрації Віталій Коваль підписав розпорядження про оголошення 2020-го Роком промоції культурної спадщини Рівненської області.

Цей рік знаменний 500-річчям з часу створення Нобельського Євангелія, ювілеями культурних центрів – Дубна та Острога, а також 560-річчям з дня народження Костянтина Острозького.