У Миколаєві створюють 3D-моделі унікальних музейних експонатів

У Миколаївському художньому музеї ім. В.В. Верещагіна оцифровують музейні експонати і на їхній основі створюють 3D-моделі.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«У Миколаївському художньому музеї ім. В.В. Верещагіна розпочалася робота з оцифрування 500 експонатів, які раніше не виставлялася для широкої аудиторії. На їхній основі створять 3D-моделі. Адже діджиталізація культурної спадщини – це не тільки світовий тренд, а вимога часу. Цим проєктом ми хочемо відкрити наше місто для мистецтвознавців й дослідників», – розповідає менеджер з комунікацій та зв'язків з громадськістю «Агенції розвитку Миколаєва» Євген Гомонюк.

У Миколаєві оцифровують музейні експонати / Фото: Миколаївська міськрада

У межах проєкту оцифрують й каталогізують графічні твори XVIII – середини XX століть (акварель, пастель та малюнок). Це роботи Сєрова, Бенуа, Рєпіна, Айвазовського, Шишкіна, Верещагіна, Галактіонова, Щедровського та багатьох інших видатних митців, чиї імена стали гордістю вітчизняного та європейського образотворчого мистецтва.

Ці твори мають виняткову історичну, художню, наукову та культурну цінність. Водночас більшість з них раніше не експонувалися.

Цифрові копії стануть доступні для перегляду в форматі вебресурсу та окремого друкованого каталогу. Крім того, для додаткового промо музею на основі п'яти графічних робіт будуть створені 3D-моделі в форматі доповненої реальності AR, а також проведені онлайн-лекції з діджиталізації культурної спадщини.

Все це дасть змогу мистецтвознавцям, краєзнавцям і широкому колу користувачів в зручному форматі знайомитися і використовувати в своїх дослідженнях музейну графіку з Миколаєва. А музейним працівникам створювати віртуальні виставки, необмежено тиражувати копії творів, і, нарешті, рекламувати свою колекцію нарівні з іншими музеями України.

Наразі вже оцифрована велика частина робіт. Паралельно триває робота над створенням макетів для друку майбутнього каталогу.