У Новограді-Волинському експонують виставку картин племінниці Лесі Українки

У Новоград-Волинському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки можна побачити виставку картин «Повернення в Україну» авторства Ольги Сергіїв – племінниці поетеси.

Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.

«До «Лесиних джерел» ми підготували виставку картин «Повернення в Україну». Це – 10 неймовірних робіт племінниці Лесі Українки Ольги Сергіїв: «Олена Пчілка», «Ізидора Косач-Борисова», «Леся Українка», «Краєвид з річкою», «Весна в степу», «Сільські дітки», «Прання білизни», «Вікно», «Хата в Гадячі, де народилася Олена Пчілка», «Перекуримо й послухаємо», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для музейної колекції картини мають велику культурну та історичну цінність.

У Новограді-Волинському міжнародне свято літератури та мистецтв «Лесині джерела», заплановане на 25 липня, через карантинні обмеження триватиме один день і без масових заходів.

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася у Звягелі (нині – Новоград-Волинський). У місті є літературно-меморіальний музей письменниці та музей родини Косачів.

Фото: Новоград-Волинський літературно-меморіальний музей Лесі Українки