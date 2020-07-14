Один день і без масових заходів: “Лесині джерела” пройдуть в обмеженому форматі

У Новограді-Волинському на Житомирщині міжнародне свято літератури та мистецтв «Лесині джерела» через карантинні обмеження триватиме один день і без масових заходів.

Про це інформує Новоград-Волинська міська рада у Facebook.

«25 липня у Новограді-Волинському 33-й рік поспіль відбудеться міжнародне свято літератури і мистецтв «Лесині джерела». Зважаючи на обмеження, викликані пандемією коронавірусу, формат свята змінено на локальний і проходитиме воно без масових святкувань протягом одного дня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про зміну формату заходу прийняв на своєму засідання організаційний комет свята.

Жителі міста зможуть відвідати музеї, тематичні виставки, взяти участь в онлайн заходах, приурочених популяризації Лесі Українки. Зокрема, всі охочі переглянуть на інтернет-ресурсах історію свята «Лесині джерела», конкурсів художнього слова та автентичної пісні, відео-концерт «Леся Українка і сучасність».

З нагоди свята у Новограді-Волинському відбудеться вручення обласних літературно-мистецьких премій імені Лесі Українки та імені Олени Пчілки, почесних відзнак міста, презентація книг, покладання квітів, конкурси, які передбачатимуть залучення обмеженого кола осіб.

Як повідомлялося, міжнародне свято літератури і мистецтв «Лесині джерела» приурочене популяризації творчості Лесі Українки.

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася у Звягелі (нинішній Новоград-Волинський). У місті є літературно-меморіальний музей Лесі Українки та музей родини Косачів.