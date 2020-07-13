"Князівський бенкет" у Луцьку перенесли на наступний рік

Традиційний для обласного центру Волині фестиваль середньовічного духу "Князівський бенкет" цього року не відбудеться.

Про це повідомило Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради на сторінці в Facebook.

"Фестиваль середньовічного духу "Князівський бенкет" відбудеться у 2021 році. Пандемія COVID-2019 внесла свої корективи і у фестивальне життя Луцька. Ми всі розуміємо, що зараз важливіше дотримуватись правил карантину для того, щоб в найближчому майбутньому продовжувати бенкетувати", – йдеться в повідомленні.

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Захід традиційно переносить відвідувачів в історичну епоху середньовіччя древнього Лучеська на Стиру. Основоположна подія фестивалю – з’їзд європейських монархів 1429 року, коли до Луцька для дипломатичних переговорів прибули королі, монархи, імператори та інші поважні гості з усієї Європи. Після проведення цього заходу місто було нанесене на усі європейські карти. Фестиваль присвячений річниці цієї події.

Гості фестивалю мають змогу поринути у середньовіччя: ознайомитися з буденним і святковим життям міщан і князівського двору, лицарськими боями, забавами, майстер-класами традиційних ремесел та кухнею часів середньовіччя.

Фото: volynnews.com