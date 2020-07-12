Другий день поспіль на озері Басів Кут, що у Рівному, триває фестиваль прадавніх човнів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Такий фестиваль проводимо вперше. На жаль, через пандемію, подія відбуватиметься в онлайн-режимі для перегляду усіма охочими, які бажають поринути в атмосферу Київської Русі. Змагаються рівненські «Ладі» та «Гунгніру», чернівецькі «Хугін» та «Сілд», олевські «Добриня», «Фрам» та «Челнок», - розповів кореспонденту агентства організатор фестивалю, відомий рівненський мандрівник, ініціатор будівництва човна вікінгів Юрій Ойцусь.

Під час фестивалю відбувся видовищний парад човнів, після якого розпочалися змагання на воді, веслярі показують перегони під вітрилами та без них.

Як повідомляло агентство, минулого року у Рівному біля обласного краєзнавчого музею група ентузіастів взялася будувати 9-метровий вузький дерев’яний човен вікінгів. Того ж літа точну копію давнього човна вікінгів спустили на воду озера Басів Кут у Рівному.

За словами ініціатора задуму Юрія Ойцюся, це початок масштабного проєкту. Його суть у створені в підніжжі древнього городища, поблизу озера Басів Кут, етнографічного комплексу музею-скансену "Городище Оствиця".

Фото: Олексій Бухало