На Закарпатті влаштують перший онлайн-фестиваль

На Закарпатті у вівторок, 7 липня, проведуть перший онлайн-фест "Гуцульська ватра", де продемонструють старовинний гуцульський одяг з колекції Ясінянського історико-краєзнавчого музею.

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

"Запрошуємо на перший онлайн-фестиваль Закарпаття "Гуцульська ватра" folk-fashion fest 2020, який відбудеться 7 липня. Розпочнеться подія о 16 годині за лінком", - йдеться в повідомленні.

У межах фесту моделі покажуть старовинний гуцульський одяг та основні елементи традиційного строю гуцулів Закарпаття. Вбрання – з колекції Ясінянського історико-краєзнавчого музею.

Як повідомляється, проєкт здійснюється за підтримки Українського культурного фонду.

Мета ініціативи – допомогти регіонам Закарпаття розвиватися, вражати себе і світ унікальною культурою через переосмислення, імпровізацію та трансформацію традицій.