Руїни Королевського замку очистили від чагарників і сміття

На Закарпатті волонтери прибрали руїни Королевського замку від чагарників і сміття.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив директор Агенції регіонального розвитку Закарпаття Михайло Данканич.

“Вихідними 50 волонтерів на акції ”Чистий простір” очистили руїни Королевського замку. Це була третя така акція в межах проєкту “Соляний шлях”, що реалізується на Закарпатті. Під час перших двох очистили території біля руїн Квасівського та Вишківського замків”, – зазначив Данканич.

Під час заходу в Королеві на території навколо архітектурної пам’ятки активісти прибрали сміття, а також вирубали кущі та чагарники, якими поросли руїни.

“Зараз завдяки цим діям із замку відкриваються чудові краєвиди”, – сказав директор агенції.

За його словами, волонтери залишили ручний інвентар для розчистки території від чагарників місцевим активістам, які час від часу наводитимуть лад біля руїн замків.

“Також ведемо перемовини з органами місцевого самоврядування щодо того, аби селищні та сільські ради взяли на баланс ці об’єкти — руїни замків на Закарпатті. Наразі Середнянська, Квасівська, Королевська, Виноградівська ради виявили таке бажання та написали листи до голови ОДА”, – повідомив Данканич.

За його словами, також у планах Агенції регіонального розвитку Закарпаття встановити мініскульптурки на території п'яти таких об’єктів.

Як відомо, замок у Королеві, який побудували наприкінці XIII століття, належав відомому роду Перені. Зруйнували споруду 1671 року за наказом короля Угорщини.

Фото: suspilne.media