Замок "Паланок" кличе туристів на онлайн-квести

На Закарпатті в суботу, 18 липня, стартує проєкт "Реміснича мануфактура "Паланок", який у форматі віртуальних квестів знайомитиме з місцевими туристичними локаціями, кухнею та ремісничою справою.

Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міської ради на сторінці в Facebook.

"У суботу, 18 липня, відбудеться перший онлайн-квест у межах проєкту "Реміснича мануфактура "Паланок". Загалом буде 7 онлайн-квестів, кожен складається з трьох частин: екскурсія, майстер-клас від ремісника та рецепт приготування закарпатської страви", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожен квест матиме переможця – найбільш активного та спостережливого учасника, який отримає подарунок – сувенір від ремісника.

Зареєструватися на онлайн-квест можна на сторінці Туристично-інформаційний центр м. Мукачево або "Реміснича мануфактура "Паланок" у соцмережі Facebook.

Онлайн-квест розпочнеться о 18:00 з найдавнішої епохи – кельтської, першим ремісником буде гончар.

Проєкт "Реміснича мануфактура "Паланок" реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Головна ідея проєкту, ініціаторами якого стали Мукачівський історичний музей спільно з Мукачівським туристично-інформаційним центром, – внести різноманітність у стіни старовинної фортеці, щоб кожний охочий зміг стати активним учасником життя замку.