Печі, ваги, ліхтарі: у Мукачівському замку готують до відкриття музей ливарства

Печі, ваги, ліхтарі: у Мукачівському замку готують до відкриття музей ливарства

Фото, відео
Укрінформ
У Мукачівському історичному музеї "Замок "Паланок" наприкінці вересня планують відкрити музей ливарства з унікальними експонатами.

Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міської ради. 

"У Мукачівському історичному музеї відкриють музей ливарства. Тут розмістять понад 20 чавунних печей ХІХ-ХХ століття, також старовинні ваги та ліхтарі, кожен експонат є унікальним. Музей ливарства планують відкрити на початку вересня", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колекцію збирали впродовж декількох років по всій Закарпатській області. Й надалі її планують доповнювати.

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Експозицію розмістять в окремому приміщенні, для експонатів встановлять підсвітку й інформаційні таблички.

У XIX столітті чавунні печі були дуже популярними в усій Європі й у Закарпатті зокрема. Часто піч не лише обігрівала приміщення, а й мала невелику поличку з дверцятами. Така ніша виконувала роль мікрохвильовки. Там можна було швидко розігріти їжу чи напої.

Цікаво, що спочатку чавунні печі мали доволі простий дизайн і не могли конкурувати за красою з витонченими кахельними печами, які існували задовго до цього. Тоді майстри металу почали експериментувати. Детальні малюнки, маленькі чіткі елементи, зображення рослин, тварин та інших істот стали прикрашати грубі чавунні печі.

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