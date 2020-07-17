Щовихідних на столичному Хрещатику розпочинаються безкоштовні пішохідні екскурсії Києвом "Kyiv City Travel" українською та англійською мовами.

Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда, інформує Офіційний портал Києва.

"Неймовірно приємно, що кияни і гості столиці, зокрема й іноземці, можуть здійснити пізнавальну прогулянку центром ранкового Києва та ближче ознайомитися з історією нашого міста. Я запрошую приєднуватися та дізнаватися неймовірні факти про українську столицю від кваліфікованих гідів, милуватися краєвидами і гарно проводити час. До того ж, екскурсії проводяться з дотриманням усіх санітарних норм, на свіжому повітрі", – зазначила Хонда.

Вона додала, що ініціатори заходів – Управління туризму та промоцій КМДА та КП "Київський міський туристично-інформаційний центр".

На Хрещатику щовихідних стартують безкоштовні пішохідні екскурсії / Фото: Управління туризму та промоцій КМДА, Facebook

Екскурсії проходять щосуботи з 10:00 до 12:00 українською мовою та щонеділі – англійською мовою.

Зазначається, що, позаяк заходи відбуваються з дотриманням усіх санітарних норм, групою до 10 осіб, обов’язкова попередня реєстрація. Також неодмінні умови – захисна маска та дотримання соціальної дистанції з іншими учасниками.