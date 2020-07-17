На Хрещатику щовихідних стартують безкоштовні пішохідні екскурсії
Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда, інформує Офіційний портал Києва.
"Неймовірно приємно, що кияни і гості столиці, зокрема й іноземці, можуть здійснити пізнавальну прогулянку центром ранкового Києва та ближче ознайомитися з історією нашого міста. Я запрошую приєднуватися та дізнаватися неймовірні факти про українську столицю від кваліфікованих гідів, милуватися краєвидами і гарно проводити час. До того ж, екскурсії проводяться з дотриманням усіх санітарних норм, на свіжому повітрі", – зазначила Хонда.
Вона додала, що ініціатори заходів – Управління туризму та промоцій КМДА та КП "Київський міський туристично-інформаційний центр".
На Хрещатику щовихідних стартують безкоштовні пішохідні екскурсії / Фото: Управління туризму та промоцій КМДА, Facebook
Екскурсії проходять щосуботи з 10:00 до 12:00 українською мовою та щонеділі – англійською мовою.
Зазначається, що, позаяк заходи відбуваються з дотриманням усіх санітарних норм, групою до 10 осіб, обов’язкова попередня реєстрація. Також неодмінні умови – захисна маска та дотримання соціальної дистанції з іншими учасниками.