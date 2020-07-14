У Батурині відновлюють екскурсії "Гетьманською столицею"

У Батурині, що на Чернігівщині, від завтра, 15 липня, доступними для екскурсійних груп стануть усі локації Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця".

Про це пресслужба заповідника повідомляє у Facebook.

"З 15 липня ми відновлюємо екскурсійне обслуговування по всіх об’єктах Національного заповідника "Гетьманська столиця", – йдеться у повідомленні.

Екскурсійні групи від 5 (у приміщеннях музеїв) до 10 (на відкритих територіях) осіб зможуть побувати в палаці гетьмана Кирила Розумовського, будинку генерального судді Василя Кочубея, музеї археології Батурина, цитаделі Батуринської фортеці. Крім того, буде змога ознайомитися з тимчасовою виставкою "Ясновельможні гетьмани. Життя для України" й заміською резиденцією гетьмана Івана Мазепи – Гончарівкою.

Відвідувачам необхідно мати засоби індивідуального захисту, зберігати дистанцію та дотримуватися правил поведінки в умовах карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" в Батурині Чернігівської області після карантинної перерви знову почав здійснювати екскурсійне обслуговування на своїй території просто неба з 1 червня.