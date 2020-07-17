Прикарпатські рятувальники просять туристів реєструватися перед сходженням у гори
Укрінформ
Рятувальники закликають туристів перед сходженням на вершини Карпатських гір реєструватися у пошукових пунктах, погоджуючи маршрут.
Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області на своїй сторінці в Facebook.
"Безпека в горах понад усе. Одне з найголовніших правил – реєстрація та інструктаж в гірських пошуково-рятувальних пунктах. Погодьте з рятувальниками маршрут походу, періодично підтримуйте зв’язок та у жодному разі не йдіть в гори за погіршення погодних умов і поганої видимості", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що задля безпеки варто також повідомити своїм близьким і знайомим про сходження і запланований час повернення, уникати мандрівок в гори наодинці й подбати про відповідне спорядження.