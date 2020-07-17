Рятувальники попереджають про підняття рівнів води у річках Волині й затоплення

У п’ятницю, 17 липня, у Ратнiвському i Любешiвському районах Волинської областi при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на річках Прип'ять та Стохiд вiдбуватиметься затоплення сiльгоспугiдь в окремих населених пунктах.

Про це повідомляє ДСНС. “17 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця та на р. Стохiд в створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi”, - йдеться у повідомленні.