Хмельниччина отримала понад пів мільйона гривень туристичного збору

Місцеві бюджети Хмельницької області за перше півріччя 2020 року поповнилися на 640 тисяч гривень туристичного збору.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби у Хмельницькій області.

"Платники податків Хмельниччини, які здійснюють діяльність у туристичній сфері, впродовж першого півріччя 2020 року перерахували до місцевих бюджетів краю 640 тисяч гривень туристичного збору. Зокрема, фізичні особи-підприємці поповнили місцеві бюджети на 329 тисяч гривень, а юридичні особи – на 311 тисяч гривень", – йдеться у повідомлення.

Зазначають, що лідером у туристичній галузі традиційно залишається місто Кам‘янець-Подільський, також за рахунок мандрівників поповнюються місцеві бюджети у місті Хмельницькому, Городоцькому, Славутському та Шепетівському районах.

За висновком фахівців ДПС, позитивна динаміка в оподаткуванні туристичним збором стала можливою з активізацією діяльності суб‘єктів господарювання цієї галузі після тривалого затишшя, спричиненого коронавіросною кризою.

Водночас податківці нагадують, що ставка туристичного збору встановлюється рішенням органу місцевого самоврядування за кожну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) розміром до 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків мінімальної заробітної плати – для в'їзного.