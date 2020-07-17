У Кропивницькому з’явився Музей мистецтв

Кіровоградський обласний художній музей отримав нове ім’я – комунальний заклад "Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради".

Про це повідомила директорка закладу культури Тетяна Ткаченко-Суханова, передає CBN.

"Нова назва ширша, важливіша для художніх музеїв, які проводять не просто вузькопрофільні заходи, тобто виключно виставкову роботу та лише представляють твори образотворчого чи декоративно-ужиткового мистецтва, а великий спектр. Наприклад, дитячих, фото- та театральних проєктів", – пояснила Ткаченко-Суханова.

За її словами, ідея перейменування виникла 2010 року. Озвучили її на всеукраїнському семінарі керівників музеїв в Івано-Франківську. Ідею підтримали та реалізували Івано-Франківський художній музей та Київський музей західного та східного мистецтва Богдана і Варвари Ханенків. Але музею з Кропивницького знадобилося 10 років, щоб втілити її в життя.

У 2017 році музей черговий раз направив подання щодо перейменування у департамент культури, а також запропонував жителям обласного центру надати свої пропозиції. Найбільшу кількість голосів набрали дві назви – Центральноукраїнський музей мистецтв і Музей мистецтв. На загальних зборах колектив закладу таємним голосуванням вирішив, що КОХМ називатиметься Музеєм мистецтв.

"На початку цього року ми зробили чергове подання. Пройшли дві комісії при обласній раді. Розпорядженням голови обласної ради статут затверджено. Ми отримали печатку. Сьогодні ми вже були в податковій, тобто зараз готуємо весь пакет документів на казначейство. А далі підуть бланки, сувенірна продукція, працюємо над дизайном нових вивісок і таке інше", – додала директорка музею.