На Житомирщині знайшли рідкісний кам’яний хрест XVII-XVIII століття

У парку в центрі Коростишева на Житомирщині знайшли рідкісний кам’яний хрест, який, імовірно використовувався як могильний пам’ятник у XVII-XVIII ст.

Про це у Facebook повідомив старший науковий співробітник відділу досліджень Житомирського обласного краєзнавчого музею Олександр Тарабукін.

«Нещодавно в центральній частині м. Коростишева, в парковій зоні, неподалік вул. Дарбіняна, на схилі пагорба, місцевим краєзнавцем Є.В. Дубівкою, знайдено дуже цікавий, водночас незвичний для цієї місцевості артефакт – кам’яний хрест… За певними ознаками його попередньо можна віднести до групи архаїчних, рівноконечних, круглораменних хрестів, про що можуть свідчити дугоподібні виїмки на кінцях середохрестя, які могли використовуватися як надмогильні пам’ятники у добу пізнього середньовіччя і нового часу, орієнтовно у XVI – XVIII ст.», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хрест виготовлений із граніту темно-сірого кольору з жовтуватим відтінком. Поверхня нерівна, горбкувата. Він має чотирикінцеву конструкцію, його висота – 0,71 м. Написів і зображень на поверхні не зафіксовано.

За словами Тарабукіна, це рідкісна знахідка, адже старовинних кладовищ і кам’яних хрестів на теренах у Коростишеві майже не збереглося.

Досі в місті були відомі лише дві подібні знахідки. У 2007 та 2009 роках їх виявлено на подвір’ї невеличкої церкви поблизу будівлі міської ради, що на вул. Рідзвяній. Мешканці стверджували, що на цьому місці розташовувалося старе кладовище, яке за радянських часів зруйнували, а більшу частину його згодом забудували багатоповерхівками.

Фото: Олександр Тарабукін, Facebook