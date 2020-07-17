На Прикарпатті створюють 3D-тури до Цапових скель і храму без жодного цвяха

На Івано-Франківщині у Витвицькій ОТГ створюють віртуальні маршрути до Цапових скель та церкви Богоявлення Господнього.

Про це повідомляє Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття у Facebook.

"У Витвицькій об’єднаній територіальній громаді, що на Долинщині, створюють віртуальні 3D-маршрути. У такий спосіб в ОТГ хочуть привернути увагу туристів. Зокрема, відзняли Цапові скелі, урочище Бовкоти та церкву Богоявлення Господнього у селі Слобода-Болехівська", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття, віртуальні подорожі з’являться на безкоштовному картографічному сервісі Google Maps.

Читайте також: Підземний Луцьк став доступним онлайн

Відомо, що у селі Слобода-Болехівська дерев’яна церква Богоявлення Господнього побудована за кошти громади та за сприяння Австрійського цісаря у 1700 році. Звели п’ятикупольний храм без єдиного цвяха.

Цапові скелі в урочищі Бовкоти простягаються із заходу на схід на 850 м смугою скель та їхніх уламків 100 м завширшки. Найвищі стрімчаки сягають 21 м. Під час Другої світової війни скелі стали природною оборонною локацією вояків УПА, які боролися тут проти радянських військ.

Фото: iftourism.com