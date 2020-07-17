Відпустка і німці

Туристи з ФРН, слухняні в себе дома – необачні й галасливі за кордоном

Темою літньої відпустки німці переймаються від самого початку пандемії. І це зрозуміло: щороку сотні тисяч громадян ФРН мандрують світом. Після закриття кордонів, ще навесні, держава евакуювала з-за кордону майже 150 тисяч німців, і це далеко не всі з тих, хто опинився за межами фатерлянда.

Можна лишень уявити, скільки людей розлітаються на відпочинок у літній сезон.

Політики з травня давали надію, що тільки-но дозволить епідеміологічна ситуація, люди зможуть провести законні вихідні за межами країни.

Відпочити за кордоном німці справді можуть. Але далеко не скрізь і не так, як раніше – безтурботно. Міністр закордонних справ Гайко Маас суворо попередив: жодних кампаній повернення на батьківщину більше не буде.

Гайко Маас

Отже, їхати можна відносно вільно в інші країни ЄС і шенгенського простору, а також у Велику Британію, Андорру, Монако, Сан-Марино та Ватикан.

Ще є кілька доступних напрямків, але на власний страх і ризик мандрівників і з обов’язковим карантином після повернення.

Згідно з опитуваннями, проведеними соціологічною службою Civey, 26 відсотків респондентів, переважно молодого віку, заявили, що планують поїздку до іншої європейської країни (у пріоритеті – Греція, Балеарські та Канарські острови, Італія, Хорватія й Австрія), 3 відсотки – до неєвропейських країн.

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НІМЕЦЬКА «ПІДСТАВА»

Здебільшого законослухняні німецькі бюргери вважаються доволі скандальними туристами на відпочинку за кордоном (за що їх часто недолюблюють). Там вони наче голову втрачають. Відзначилися відпочивальники з ФРН і цього року, влаштувавши наприкінці минулого тижня на популярному іспанському курорті Мальорка масові вечірки. Сотні німців начхали на вимогу влади Іспанії і радісно святкували літо, сонце і свободу без масок, з великою кількістю алкоголю й танцями.

Поліція дивилася на все поблажливо, місцеві жителі були шоковані. Влада відреагувала швидко: так звані «пивні» та «ковбасні вулиці» закрито, громадяни повинні знову носити маски в публічних місцях, на пляжах запроваджено суворі обмеження щодо кількості відпочивальників. Контролювати дотримання санітарних заходів безпеки в курортні регіони країни кинуто додатково 40 тисяч поліцейських.

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Ресторатори та готельєри в розпачі, а туристи, причому німецькі ж, масово скасовують бронювання – мало кому хочеться провести відпустку в масці.

Отака «зрада» з боку німецьких туристів, що стала болючим ударом для Іспанії, яка чи не найбільше постраждала від COVID-19 і зараз намагається відновити тургалузь.

ВІДКРИВАТИ СВОЄ

Трендом літа-2020 стало відкриття для себе власної країни. Німеччина – держава велика, є тут і гори, і море (щоправда, холодне), і озера, і лікувальні джерела, і замки з виноградниками (й без них).

Якщо до пандемії проводили відпустку в Німеччині близько чверті її населення, то, відповідно до того ж опитування Civey, нині такі плани виношують 36 відсотків. Але на практиці, за оцінкою Науково-дослідної асоціації відпочинку та подорожей, таких буде майже половина.

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Якщо раніше в літній період у тривалі поїздки вирушали до 80 відсотків німців, то цього разу у відпустки піде не більш як 65 відсотків. Причин кілька: і скорочення доходів, і необхідність відпрацьовувати карантинні дні вимушених прогулів, і невпевненість, і страх інфікуватися. Тим більше що вірусологи та МОЗ постійно попереджають про необхідність не втрачати пильність.

Туристичний бізнес мав би радіти, але перспективи все одно не такі райдужні, як у попередні роки. Готелі не мають права продавати всі номери через обмеження кількості гостей, водночас ресторанного персоналу треба більше, адже заборонено «шведські столи». Ціни на багато продуктів зросли. Ну й брак туристів з-за кордону дається взнаки. Про великі прибутки не йдеться – звести б кінці з кінцями.

Ще гірші справи у круїзних лайнерів, які користувалися в докоронні часи шаленою популярністю серед відпочивальників. На першому етапі, який почнеться з кінця липня, судна німецького провайдера Aida, відбуватимуть з німецьких портів – таких, як Гамбург і Росток, – без заходу в порти. На другому етапі, який стартує невідомо коли, передбачено заходи в окремі порти. І лише на третьому (колись у майбутньому) – судноплавні компанії матимуть змогу повернутися до звичних маршрутів.

УКРАЇНЦІ В “ЧЕРВОНОМУСПИСКУ”

Україна й до кризи не входила до переліку найпопулярніших туристичних напрямків серед німців. Хоча вони, звісно, до нас приїздили.

Нині ж Україну включено до так званого «червоного списку» (який очолюють США, Бразилія, Індія та Росія). Кількість нових інфікувань разом з порівняно невисоким відсотком одужань вельми насторожує німецьких епідеміологів. Крім того, серед інфікованих велика кількість медперсоналу, а це наводить на думку, що не все гаразд у медичній галузі держави. Цей чинник якраз враховується при ухвалення рішення щодо відкриття кордону з будь-якою третьою країною.

ЄС почав відкриватися з 1 липня, причому Німеччина дозволила в’їзд громадянам не всіх країн зі схваленого Єврокомісією списку. Україна до першого переліку не потрапила. Не потрапила й до другого. Епідеміологічна динаміка поки що не на користь швидкого повернення до безвізового режиму для громадян України та бажання німців їхати до нас.

Принаймні глава МЗС ФРН Гайко Маас не повідомляв, що готовий скористатися запрошенням свого українського колеги Дмитра Кулеби провести свою літню відпустку в Україні.

Загалом, Федеральне міністерство закордонних справ продовжило «попередження про подорожі» по всьому світі (що формально не є забороною) за винятком зазначених вище європейських країн до кінця серпня. Отже, пляжам Єгипту, Тунісу й Туреччини доведеться обходитися без німецьких туристів.

ФРН досить вправно впоралася з епідемією в себе дома. Зараз вона не хоче нових імпортованих випадків захворювання.

Ольга Танасійчук, Берлін.