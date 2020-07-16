Нікопольську СЕС зроблять одним із осередків туризму на Дніпропетровщині

Нікопольська сонячна електростанція – одна з найпотужніших у Європі – може стати одним із осередків туризму на Дніпропетровщині в межах проєкту "Туристичні магніти".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, інформує пресслужба облдержадміністрації.

"Наша мета – розвинути туристичний потенціал багатого на різні "цікавинки" краю. Дніпропетровщина – у лідерах країни з розвитку альтернативної енергетики. Саме тут втілюють наймасштабніші проєкти у цій галузі. Серед них і Нікопольська СЕС. А ще цей об’єкт – гарний приклад вдалого інвестування у розвиток "зелених" технологій. Менш ніж за рік надходження від його роботи до місцевих бюджетів становлять понад 33 млн грн", – пояснив Бондаренко.

В ОДА нагадали, що Нікопольську сонячну електростанцію звели поблизу села Старозаводське. На час запуску навесні 2019-го вона була найбільшою в Україні. Згодом поступилася лише новозбудованій "сусідці" – Покровській СЕС.

Потужність Нікопольської СЕС – близько 300 млн кВт-год. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією 150 тис. домогосподарств.

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На сонячній електростанції є спеціальний оглядовий майданчик. З нього відкривається футуристичний краєвид: безкрає поле "технонасаджень". Близько 750 тис. панелей – на площі 400 га, що дорівнює розміру десь 560 футбольних полів.

Як зазначив операційний директор ДТЕК ВДЕ Благовест Начев, екскурсії на електростанцію планують розпочати після завершення карантину.

"Запрошуємо всіх жителів області та гостей регіону. Тут можна буде наживо подивитися на роботу сонячної електростанції, що входить до п’ятірки найпотужніших у Європі. За сонячною енергетикою – майбутнє, та ознайомитися з її виробництвом можна вже сьогодні", – сказав він.

Вхід на оглядовий майданчик буде вільний. Групові екскурсії – за попереднім записом.

Фото, відео: Дніпропетровська ОДА