Пом’якшення карантину відновлює безкоштовні екскурсії Чернівцями

У Чернівцях з огляду на покращення епідеміологічної ситуації вирішили відновити щонедільні безкоштовні екскурсії містом.

Про це повідомляється на сайті Чернівецької міськради.

"У зв’язку з покращенням епідеміологічної ситуації та пом’якшенням карантинних заходів з 19 липня 2020 року відновлюються щонедільні безкоштовні екскурсії містом", - йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначають, що екскурсії – чудова можливість познайомитись з історією, легендами та маловідомими фактами про Чернівці.

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Охочі потрапити на екскурсію збираються щонеділі біля Ратуші об 11:45 (площа Центральна, 1). Екскурсія триває з 12:00 до 14:00 за маршрутом: Центральна площа, площі Театральна, Філармонії, Пресвятої Марії, ансамбль пішохідної вулиці Ольги Кобилянської.