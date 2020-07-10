У Карпатах облаштовують медові маршрути для туристів

На Косівщині, що в Івано-Франківській області, завершують роботи зі створення двох із п’яти "Карпатських медових стежок" для туристів, а в Колочаві на Закарпатті фінішує облаштування атракційної пасіки.

Як повідомляє "Івано-Франківщина туристична", нові локації для мандрівників створюються під час реалізації ґрантового проєкту "Карпатська бджола – спільні заходи із збереження унікальної природної спадщини в українсько-польському прикордонні", що втілюється за фінансової підтримки Європейського Союзу у межах Програми транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна 2014-2020".

"Попри карантин і погану погоду, партнери проєкту ("Карпатська бджола – спільні заходи із збереження унікальної природної спадщини в українсько-польському прикордонні" – ред.) продовжують працювати над підготовкою до втілення основних заходів ініціативи. Так, на стадії завершення перебуває розроблення двох туристичних стежок, які вже на початку цієї осені будуть промарковані на Косівщині. Вони пролягатимуть населеними пунктами Косів, Черганівка, Кути, Тюдів, Великий Рожин, Яворів, Соколівка, Смодна", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі ГО "Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати-Україна" вже підготувала проєкт туристичної мапи, яка буде доступна трьома мовами: українською, англійською та польською.

Загалом передбачено створення п’яти туристичних маршрутів під загальною назвою "Карпатські медові стежки": дві туристичні стежки у Косівському районі (пішохідна та велосипедна), пішохідна – у Колочаві (Закарпатська область), пішохідна й велосипедна – у Підкарпатському воєводстві.

Туристичні маршрути міститимуть основні туристичні місця, пов’язані з історією та сучасним станом розвитку бджільництва (пасіка, наявність декоративних вуликів, пам’ятки природи), а також допоміжну інфраструктуру, актуальну для туриста (заклади розміщення і харчування, надання медичної допомоги, музеї, сакральні об’єкти тощо).

Крім того, автори проєкту невдовзі обіцяють створити дві туристично-інформаційні виставки просто неба на Косівщині та Міжгірщині під назвою "Карпатська пасіка в історичному огляді - від дуплянки до розумного вулика". Вони будуть постійно діючими впродовж весняного, літнього та осіннього періодів, відкритими для туристів і школярів для спостереження за життям бджолиної сім’ї, ознайомлення з історією карпатського бджільництва.

Колочавська сільська рада на Закарпатті вже завершує облаштування атракційної пасіки. Зовсім скоро у центрі Колочави всі охочі зможуть милуватися справжніми архітектурними пам’ятками в мініатюрі, що постануть у вигляді різноманітних вуликів.

Тим часом ГО "Об’єднання пасічників "Карпатська еко пасіка" (м. Косів) здійснює комплекс підготовчих робіт для облаштування аналогічного виставкового простору у селі Смодна на території НПП "Гуцульщина".

На облаштованій атракційній території під час екскурсій використовуватимуться 4 різнотипні вулики для демонстрації традицій бджільництва у різних регіонах Карпат, 20 захисних бджолярських костюмів для дорослих і дітей. Комплект інноваційного обладнання для облаштування "розумного вулика" придбано за підтримки управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА у межах реалізації заходів комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт "Карпатська бджола – спільні заходи для збереження унікальної природної спадщини в українсько-польському прикордонні" впроваджується на території Косівського і Верховинського районів Івано-Франківської області, Міжгірського району Закарпатської області та у Підкарпатському воєводстві Республіки Польща. Основна частина його заходів пов’язана зі збереженням природної спадщини в українсько-польському прикордонні, зокрема чистопородної карпатської бджоли "Карпатки". Проєкт – один із переможців другого конкурсу Програми транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна 2014-2020".