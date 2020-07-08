У Вінниці вперше за пів століття реставрують музей-садибу Коцюбинського

Вінницький літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського реставрують вперше за пів століття – роботи проводяться з максимальним збереженням автентичного вигляду.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

"У місті триває перший етап ремонтно-реставраційних робіт літературно-меморіального музею М. Коцюбинського. На цей час ремонт проводиться у будівлі хати музею. У внутрішніх приміщеннях виконані "чорнові" роботи, реставрується дах та вікна. Вони матимуть автентичний вигляд – такий, як був за життя М. Коцюбинського", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні пів століття серйозні відновлювальні роботи у музеї не проводилися. І аж у лютому цього року розпочався перший етап реставрації. Він передбачає ремонт хатини письменника, а також комори та сторожки – це основні споруди музейного комплексу.

Під час реставрації планується максимально зберегти автентичний вигляд садиби письменника, де він народився і з перервами мешкав 33 роки.

У будинку письменника, з якого розпочалася реставрація, вже розібрали стару підлогу, провели її гідроізоляцію, залили бетонну стяжку, підсилили стіни та фундамент, а також оновили електропроводку. Провели реставрацію внутрішніх балок на стелі у трьох кімнатах.

Надалі розпочнуть оздоблювальні "чистові" роботи, а також візьмуться реставрувати веранду, облаштовувати системи опалення, пожежної та охоронної сигналізації.

Вінницький літературно-меморіальний музей М. Коцюбинського був відкритий 1927 року. Це пам’ятка історії національного значення і візитівка Вінниці. Щороку музей відвідує понад 25 тисяч туристів не лише з різних міст України, а й з інших країн.

На території музею-садиби також розташована комплексна пам'ятка природи – "Музей-садиба М. Коцюбинського".

Фото: vmr.gov.ua