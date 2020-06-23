Музей-заповідник Коцюбинського кличе на прогулянку "зеленою експозицією"

Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського пропонує відвідувачам "зелену експозицію" – сад, заснований ще родиною класика української літератури. Тут вирощують понад 200 видів рослин.

Про це повідомляється на сайті заповідника.

"Садиба М. Коцюбинського – єдиний музей у місті, який, крім виставкових залів, має ще й "зелену експозицію" – меморіальний сад, започаткований свого часу ще родиною письменника. Впродовж сезону в саду можна спостерігати буяння понад 200 видів рослин, серед яких дерева, кущі, квіти, які свого часу подобалися усім членам великої родини письменника", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що планування основних алей саду – таке ж, як і за життя Коцюбинського. Відновити його вдалося завдяки спогадам доньки письменника Ірини, яка 20 років очолювала цей музей.

Центральні клумби увінчані величними кронами зі сріблястого листя південної гості – агави. Свого часу Коцюбинський бачив ці рослини на острові Капрі, й вони вразили його своєю дивною особливістю – помирати після цвітіння. Вперше агави з’явилися в музеї ще в 30-х роках ХХ століття. Для їхньої зимівлі відразу збудували теплиці, які використовуються й досі.

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Крім агав, на квітниках саду можна побачити й інші нетипові для півночі України рослини, як-от магонія падуболиста, бругмансії, юкки та інші.

У затишному куточку бічної алеї саду є невелика "канапка з моріжка". Вона схожа на трав’яний диванчик, який дружина письменника Віра Коцюбинська свого часу зробила для чоловіка.

Музейники зазначають, що відвідувачі заповідника мають змогу не тільки прогулятися садом, а й почитати книжку на затишній терасі будинку письменника та зробити професійну фотосесію серед квітів.

Фото: Музей Коцюбинського