У Карпатах рятувальники відшукали заблукалих через зливу туристів

В Івано-Франківській області, на території Яремчанської міської ради, рятувальники майже три години шукали туристів, які заблукали через сильний дощ. Люди піднімалися на гору Данциж за "Червоним маршрутом".

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"07.07.2020 о 14.57 до ОКЦ УСНС в області надійшла інформація про те, що група туристів з чотирьох осіб: гр. 1997 р. н., гр. 2000 р. н., гр. 1999 р. н. – жителі м. Харків – та гр. 1999 р. н. – житель м. Полтава, – рухаючись за "Червоним маршрутом" на г. Данциж Яремчанської МР, через ускладнення погодних умов (випадання проливного дощу) втратили орієнтир, заблукали і не можуть самостійно продовжити рух. О 15.10 для проведення пошуково-рятувальних робіт направлено рятувальників ПРВ Ворохта, пост Заросляк (4 чол.). О 17.35 рятувальники відшукали заблукалих туристів в задовільному стані", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заблукалі у супроводі рятувальної групи дійшли до бази "Заросляк", що у Ворохті.

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Гора Данцер (інша назва Данціж) – одна з вершин Українських Карпат. Висота – 1850 м. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора.

"Червоний маршрут" сходження у рятувальників вважають ускладненим.