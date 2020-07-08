Рятувальники попереджають про підйом рівнів води на річках Карпатського регіону

У середу, 8 липня, у зв’язку з очiкуваними опадами на рiчках Карпатського регіону відбуватимуться підйоми рівнів води в деяких місцях з можливим затопленням.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 8 липня у зв’язку з очiкуваними опадами на рiчках Карпатського регіону відбуватимуться підйоми рівнів води (над поточним рівнями): на річках басейнів Прута та Сірету на 0,2 - 0,7 м; на рiчках Закарпатської областi на 0,3 - 1,0 м, на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,5 - 1,0 м; на рiчках басейну Днiстра (Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 1 м; на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська обл.) на 0,5 - 1,5 м, мiсцями до 2 м, мiсцями вихiд води на заплаву», - йдеться у повідомленні.

На фонi пiдвищеної водностi на р. Стрв'яж бiля с. Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) зберiгається загроза досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих прирiчкових госпоб'єтiв, будiвель.

У мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися формування значного мiсцевого схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах; в горах ймовірність утворення локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого грунту.

В мiру розвитку синоптичної ситуацiї, будуть уточнюватись гiдрологiчнi прогнози.

8-9 липня, при прогнозованому підвищенні рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1 - 5 см, на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше затоплення, а на р. Вижiвка в створi поста Стара Вижiвка можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок прирiчкових населених пунктiв Ратнiвського i Старовижiвського районів у Волинській області.