У Коростені туристам пропонують сплав на каяках річкою Уж
Укрінформ
У Коростені на Житомирщині для активного відпочинку туристи можуть здійснити сплав на каяках річкою Уж.
Про це повідомляє Житомирська ОДА у Facebook.
"Одним із варіантів для проведення активного та веселого дозвілля на вихідних може бути сплав на каяках річкою Уж у м. Коростені. Каяк – це вузький і довгий мисливський човен", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що веслувати на каяках можна одному, двом чи трьом гребцям. Сам каяк має довжину до 6 метрів.
Річка Уж – права притока Прип’яті у межах Житомирської та Київської областей. Має довжину 256 км, з яких 159 км саме на Житомирщині.
Фото: Житомирська ОДА