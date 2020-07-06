У Коростені туристам пропонують сплав на каяках річкою Уж

У Коростені на Житомирщині для активного відпочинку туристи можуть здійснити сплав на каяках річкою Уж.

Про це повідомляє Житомирська ОДА у Facebook.

"Одним із варіантів для проведення активного та веселого дозвілля на вихідних може бути сплав на каяках річкою Уж у м. Коростені. Каяк – це вузький і довгий мисливський човен", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що веслувати на каяках можна одному, двом чи трьом гребцям. Сам каяк має довжину до 6 метрів.

Річка Уж – права притока Прип’яті у межах Житомирської та Київської областей. Має довжину 256 км, з яких 159 км саме на Житомирщині.

Фото: Житомирська ОДА